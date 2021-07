Volo sul cielo di Forlì per l'astronauta Maurizio Cheli: "Amo ogni genere di aeroplani"

Un venerdì mattina particolarmente emozionante all'aeroporto "Ridolfi" di Forlì per la scuola di volo Professione Volare. La Diamond Aircraft Industries ha portato sulla pista dello scalo di via Seganti il nuovissimo "Diamond Da 50 Rr", prototipo di ultima generazione non ancora sul mercato.

Un velivolo splendido per tecnologia, prestazioni ed estetica. Ma non è l'unica sorpresa. Al Ridolfi è atterrato l'astronauta Maurizio Cheli, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, per salutare l'amico Cesare Montefiori, presidente della scuola di volo. Ha quindi colto l'occasione per provare il prototipo, rimanendone entusiasta