Nessuna fumata bianca per la ripartenza di Palazzo Talenti Framonti, in piazza Saffi, che ormai da un anno e due mesi è chiuso, con le vetrine spente in quelli che una volta erano gli spazi di Eataly. La Fondazione Cassa dei Risparmi, proprietaria dei locali, ha tracciato lunedì mattina il percorso di quello che dovrà essere la futura 'Casa Romagna'