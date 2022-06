Esiste un senso di appartenenza europea che ci tiene uniti? Rispondono le studentesse del Liceo Classico

E' giunta al termine un workshop intensivo, con un gruppo selezionato di studenti del Liceo Classico, dal titolo "Frammenti di futuro: il cittadino europeo", promosso dalla Fondazione Roberto Ruffilli e coordinato da Domenico Guzzo. Si è concretizzato sotto forma di elaborato finale, un giornale con le competenze acquisite, il percorso dentro al multiforme significato di Europa, intesa non solo come istituzione intergovernativa, ma anche e soprattutto come spazio di civilizzazione e crocevia storico.