Il corso di "guida insicura" per i giovani visto da vicino: i pericoli dell'alcol simulati con occhiali speciali

Corsi di guida speciale, o meglio di "guida insicura", per i giovani nell'ambito del progetto "Forlì previene’, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con fondi per 249mila euro a seguito di un bando su ‘Progetti di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale alcol e droga correlata". Alla lezione d'esordio erano presenti Daniele Mezzacapo, vicesindaco del Comune di Forlì, il vice comandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri, e il Commissario Superiore Stefano Lessi.

Il progetto prevede la sinergia fra diversi partner, in primis Comune, Polizia locale, Sert e Forlì Mobilità Integrata. Il progetto vede il coinvolgimento anche di diverse autoscuole di Forlì. Per i giovani che prenderanno la patente ecco il momento di "guida insicura": grazie a degli occhiali speciali, indossati al momento della pratica, viene simulato un momento di guida in stato di ebrezza, facendo emergere tutti i pericoli che ne seguono, ovviamente.