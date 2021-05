Protesta ambientalista al Ridolfi: "L'aeroporto non è un bene pubblico, lo sono l'aria e il clima da proteggere"

La protesta viene da Extinction Rebellion Faenza, Extinction Rebellion Forlì, Bikequality, Wwf Forlì-Cesena, Isde Forlì , Parents for Future Forlì , Legambiente Forlì-Cesena, Fiab Forlì, Fridays for Future Forlì, Guardie Ecologiche Volontarie Forlì, Corpo delle Guardie Zoofile Forlì, ClanDestino Forlì, Pro Natura Forlì e Oltre il Giardino Forlì. Secondo quanto spiegano “Forlì rientra nella classifica europea delle 100 città a maggior tasso di mortalità da polveri sottili, secondo il recente studio pubblicato questo Gennaio su The Lancet. A quanto pare non basta; oltre alle emissioni degli inceneritori, della mobilità, delle industrie e di quant'altro, la cittadinanza ora respirerà anche quelle provenienti dall' aeroporto. Chissà che il prossimo anno non saliamo sul podio delle città più inquinate, già occupato da altre città della pianura padana (Brescia e Bergamo)”.

Leggi l'articolo completo