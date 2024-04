"Siamo indignati, i nostri timori si sono rivelati veri - hanno spiegato i sindacalisti -. Da subito questo passaggio presupponeva la perdita di professionalità dei dipendenti impegnati e lunedì, dopo vari incontri e insistenze di chiarezza da parte nostra, il sipario è calato ed è stato dichiarato la disponibilità ad assumere 12-14 lavoratrici e lavoratori a fronte dei 21 coinvolti. E’ inaccettabile che ancora una volta siano i lavoratori e le lavoratrici a perderci, e non lo permetteremmo! Metteremmo in campo tutte le nostre risorse chiedendo supporto tutte le istituzioni e i nostri legali affinché tutti si prendano le loro responsabilità".

Manifestazione di protesta martedì mattina dei dipendenti del supermercato Crai di via Balzella, ceduto al marchio cinese Mood Maison, azienda che a Cesena gestisce il Mercatone. Il presidio si è svolto all'indomani della fumata nera del tavolo di trattativa tra sindacati, Amaco Crai e Mood Maison. Mirela Koroveshi (Filcmas Cgil), Matteo Fabbri (Fisascat Cisl) e Anna Lisa Pantera (Uiltucs Uil) hanno infatti comunicato che "l’azienda subentrante ha dichiarato un esubero di quasi il 50% del personale".

Il supermercato di via Balzella ad un gruppo cinese, la battaglia dei dipendenti: "Dati via come pedine"