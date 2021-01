Protesta "Io apro": un bar fa sedere i clienti "ma in sicurezza", in pizzeria palloncini-persone al tavolo

Anche Forlì ha aderito alla protesta nazionale di bar e ristoranti contro le restrizioni del Governo. La manifestazione, come annunciato, ha visto la violazione del Dpcm, come forma di disobbedienza civile, cioè facendo sedere al tavolo i clienti, nell'applicazione dei protocolli di sicurezza precedenti alle chiusure dei locali (su prenotazione, con registrazione dei dati ai fini del tracciamento e rispettando le distanze), come appunto era stato suggerito dall’iniziativa “Io apro”, che ha raccolto sul web tante adesioni. Non si sono comunque registrati assembramenti. In altri locali, invece, è stato scelto di protestare in forma simbolica, mettendo palloncini al posto dei clienti al tavolo.