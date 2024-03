Sabato mattina si è quindi tenuto il presidio a Forlì in piazza Saffi per dire di no alla realizzazione di nuove infrastrutture fossili, come la dorsale Adriatica del gasdotto Snam Sestino-Minerbio (che attraversa anche il Comune di Forlì nella zona della Cervese) e il rigassificatore di Ravenna, e per chiedere norme più stringenti sulle emissioni di metano nel settore energetico.

