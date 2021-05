"Chiudiamo perchè vogliamo aprire", serrande giù alla galleria del Punta di Ferro: la sensazione di vuoto

Ore 11, una chiusura simbolica per chiedere di poter riaprire. Lunedì mattina i negozi della galleria del centro commerciale "Punta di Ferro" hanno abbassato le saracinesche dei negozi per chiedere di superare la misura restrittiva che impone da oltre sei mesi la chiusura durante i giorni prefestivi e festivi. Una misura adottata per evitare assembramenti, ma che sta sta creando forti difficoltà agli operatori, con i conti ormai in rosso e il rischio di perdere posti di lavoro.

