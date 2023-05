Nella mattina di domenica una grande quantità di forze, sia in termini di addetti dei reparti di soccorso, sia dei volontari, nonché di mezzi e camion, è stata impegnata in viale Bologna per la rimozione del fango e dei rifiuti dai bordi delle strade. Un grande dispiegamento di forze per permettere la riapertura il prima possibile di viale Bologna.

Tutte le notizie in diretta