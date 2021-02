Passo per passo, tutto il percorso del nuovo punto vaccini in Fiera: la visita di ForlìToday in anteprima

La struttura servirà un bacino di utenza di 150mila persone circa. All'ingresso della fiera le biglietterie sono state riconvertite ad accettazione, per verificare la prenotazione e l'identità dell'utente. Il cittadino passa quindi, nel secondo passaggio, in una sala d'attesa dove compila i moduli, successivamente, come terza fase, viene smistato su 6 postazioni di medici, per l'analisi e il confronto sui moduli e sulle condizioni di salute dell'utente. La quarta fase è la vaccinazione vera e propria in 6 box. La quinta fase è una nuova sala d'attesa prima dell'uscita, dove bisogna stazionare per 15 minuti, per ulteriori controlli. La sesta e ultima fase è l'uscita, diversa dall'ingresso, dove staziona anche un'ambulanza munita di personale.