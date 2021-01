Alla scoperta dei Quartieri - La Selva, dal volto agricolo alla grande industria. Con un cuore antico: il Fornò

Per il viaggio di ForlìToday nei quartieri della città la nuova tappa è per il quartiere "Selva - Forniolo", un'area dalla grande tradizione agricola che è diventata negli ultimi decenni il principale polmone industriale della città, ancora in espansione. Quest'area conserva uno scrigno di arte, l'antico santuario del Fornò, originale nella sua forma tonda, affiancato dalla solidarietà dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Tante le storie che continuano a vivere in questa vasta area orientale del Comune di Forlì.

La Selva - Forniolo = 1.191 abitanti

