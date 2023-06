Le storie degli alluvionati in Romagna raccolte dagli "unfluencer" con una raccolta fondi

E' stata presentata l’iniziativa intitolata "Quando i Social possono fare del bene - Storie di Romagna” , per un sostegno concreto all’emergenza alluvione. Il focus del progetto sono le persone e le loro storie. Ciò che hanno perso e la difficile situazione affrontata, ma anche dare loro speranza e coraggio, per ricominciare e ricostruire. Questa unione tra l’associazione "Un’Altra Storia APS", gli Unfluencer, Nxwss e le altre associazioni coinvolte, ha l’obiettivo di lanciare una raccolta fondi. Il web si rende utile per creare un’opportunità che invita tutti a unire le forze per sostenere gli amici romagnoli. Immagini e testimonianze forniranno un contributo efficace e concreto alla campagna di solidarietà, che grazie alla comunicazione degli Unfluencer, insieme a quella di tutti i partecipanti, raggiungerà un vasto pubblico sui social network.