Rapida, ma intensa. L'ondata di maltempo si è manifestata con forti raffiche di vento in città. In un'area privata in Piazzale del Lavoro, un albero è crollato su un'auto. A bordo vi era una persona, rimasta ferita. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

