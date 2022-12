Santa Lucia, gli ambulanti del torrone tirano le somme: "Neve, freddo e pioggia non hanno aiutato"

Gli ambulanti del torrone tirano le somme al termine della Fiera di Santa Lucia, condizionata dall'ondata di maltempo che ha portato freddo, pioggia e a tratti persino la neve. Eppure c'è chi non ha rinunciato alla tradizionale passeggiata lungo Corso della Repubblica, per acquistare il torrone da regalare alle innamorate. "Contro il maltempo non c'è niente da fare, ma la gente ha voglia di spendere", la reazione di un'ambulante. "Le persone hanno ritrovate le vecchie tradizioni, ma il freddo e il brutto temp non ha aiutato gli affari, con le persone che hanno preferito rimanere a casa".