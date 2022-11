La possente autogru finita ruote all'aria in un campo agricolo: completate le operazioni di recupero

Si è proceduto al recupero dell'autogru "Grove" finita ruote all'aria mercoledì mattina in un campo agricolo lungo la Provinciale 9 Ter, tra l'abitato di San Zeno e il comune di Premilcuore. Per consentire le operazioni si è reso necessario interrompere la circolazione stradale tra San Zeno e Ponte Fantella. Il tutto è stato completato nella nottata. La dinamica del sinistro, che si è risolto senza conseguenze fisiche per l'autotrasportatore, è al vaglio dei Carabinieri della stazione di Premilcuore. Ingenti i danni al mezzo, il cui valore è stimato intorno ai di due milioni di euro. Per quanto riguarda il recupero, si è lavorato in due fasi: nella prima si è provveduto a sistemare l'autogru nella giusta posizione di marcia, e successivamente al sollevamento.