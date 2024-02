Recupero della Ripa, il ministro Sangiuliano: "Vogliamo far nascere un'opportunità dalla tragedia dell'alluvione"

Conosciuto anche come ex Caserma Monti, sarà riqualificato e destinato ad ospitare la sede degli Archivi di Stato di Forlì-Cesena (attualmente in affitto), con spazi dedicati all’Archivio comunale, distrutto dall’alluvione del maggio scorso, e in parte a studentato universitario (da 70 a 150 posti letto), diventando un centro polifunzionale culturale innovativo e un luogo di aggregazione per la cittadinanza, compreso un piccolo cinema-teatro.

