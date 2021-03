Nuovi giochi e panchine, lo storico parco del Ronco Lido torna fruito da famiglie e bambini

Giochi, arredo urbano, pulizia del verde pubblico, sfalci e potature. Cambia il volto di Roncolido, da anni ostaggio di degrado ed abbandono. In queste settimane - dopo che la struttura è tornato nella disponibilità del Comune - è stata ripulita tutta l’area del parco, tagliata l’erba, potati i numerosi alberi che impreziosiscono l’area verde, e installate nuove panchine e giochi per bambini. Gli utenti non hanno tardato a rifrequentare l'area.