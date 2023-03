Ricerca sulle microplastiche, campionata l'acqua dell'invaso di Ridracoli

Al via il monitoraggio dell’invaso di Ridracoli alla ricerca delle microplastiche, piccolissime particelle di materiale plastico, inferiori a 5 millimetri, presenti nell’ambiente, nei mari e nell'organismo umano e al centro degli studi della comunità scientifica. Nella prima mattina di mercoledì, una squadra di ricercatrici inizierà le operazioni di campionamento della diga nell’ambito del progetto europeo Life Blue Lakes per il monitoraggio delle acque di laghi e fiumi, al quale partecipano Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e Arpae Emilia-Romagna, coordinati da Legambiente. Si tratta del primo monitoraggio effettuato su un invaso artificiale e, dunque, particolarmente importante anche per i risultati che saranno presentati nell’evento conclusivo previsto nel mese di settembre a Bologna.

Leggi la notizia completa