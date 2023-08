Alluvione, le richieste dei comitati: "Serve un censimento delle criticità. La sicurezza del territorio è la priorità"

Giovedì si è riunita la commissione comunale d'inchiesta sull'alluvione. Presente anche Alessandra Bucchi, presidente del “Comitato vittime del fango”, nato a Forlì il 1 agosto scorso, collegato agli altri comitati di alluvionati della Romagna. “E' un comitato apartitico - ha ribadito Bucchi -. La messa in sicurezza del territorio è la questione più sentita dagli alluvionati: sono già trascorsi tre mesi, si analizzi attentamente cosa è accaduto convocando una conferenza di servizi con gli enti interessati, per individuare priorità e un crono-programma degli interventi”. Ad affiancare la conferenza, per il comitato, ci deve essere un pool di esperti e un tavolo permanente tra Comune e comitato, per aggiornare la popolazione sugli interventi in corso.

Il focus