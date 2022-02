Il ricordo a due anni dalla morte: "Dino Amadori ha fatto del bene in terra, ha un posto in paradiso"

Sono trascorsi due anni esatti dalla morte di Dino Amadori, deceduto a 83 anni il 23 febbraio del 2020. Medico oncologo di fama, fondatore dell'Irst di Meldola, un riferimento per la sanità romagnola e non solo. Per ricordare la ricorrenza si è tenuta una messa di suffragio nella parrocchia di Santa Maria Assunta della Pianta. A officiarla don Felice Brognoli, amico e confidente di Amadori, che ne ha ricordato la figura durante l'omelia. Presente tra i banchi anche il sindaco Gian Luca Zattini.