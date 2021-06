Centenario di Luciano Lama, il sindacalista ricordato in Comune: "Attraversò le stagioni delle grandi idee"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In occasione del centenario della nascita e del 25esimo anniversario della sua scomparsa, il Consiglio Comunale di Forlì, ha commemorato Luciano Lama. Oltre al discorso del sindaco Gian Luca Zattini sono intervenuti il presidente dell’Associazione Luciano Lama Valter Bielli e il segretario generale della Cgil di Forlì Maria Giorgini.

Romagnolo di nascita e strettamente legato alla città di Forlì, per tutta la vita, Lama fu il primo segretario della rinata Camera del lavoro di Forlì dopo la Liberazione, nell'autunno 1944. In quel difficile periodo guidò a livello provinciale il sindacato unitario che comprendeva tutte le componenti sociali e politiche. Da Forlì ebbe così inizio il suo percorso che lo vide subito protagonista anche ai vertici del sindacato unitario italiano, poi segretario nazionale della Cgil e che lo portò anche in Parlamento.