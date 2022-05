Passeggiata lungo le mura del convento del '400: "Conserviamo la memoria della Ripa, un luogo perduto"

Per secoli luogo di sole donne, poi di soli uomini, da decenni terra di nessuno. Ogni tanto è bene ricordarsi del Monastero della Torre, noto ai più come “Santa Maria in Ripa” oppure “Ex distretto”. Per tenere accesi i riflettori sul complesso abbandonato venerdì sera si è tenuta una passeggiata intorno alle sue mura esterne, l'unica cosa ormai visibile del grande convento medievale. Si è proposto tra le altre cose la costituzione di un comitato per salvare e progettare una nuova vita per il vasto isolato quattrocentesco che, di questo passo, sarà un cumulo di macerie.