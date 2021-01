Gli studenti delle superiori tornano in classe, il messaggio di Matilde: "Dimostriamo con le regole di non essere "untori""

Lunedì buona parte degli studenti delle scuole superiori tornano in classe. Si riparte infatti con la didattica in presenza al 50%. Matilde Montanari, 15 anni, studentessa forlivese che lo scorso anno ha dato vita al progetto "Big fun no trip", una guida che invita i giovani a divertirsi senza ricorrere all’uso di alcolici o stupefacenti, ha realizzato un videomessaggio per ricordare a tutti gli studenti le regole basilari per tenere il più lontano possibile il covid-19.

"Indossiamo sempre la mascherina, igienizziamo spesso le mani, ma sopratuttto manteniamo il distanziamento, evitando gli assembramenti alle fermate del bus, all'entrata, all'uscita ed in tutti i luoghi comuni - esclama -. Così facendo non saremo più definiti untori, ma potremo contribuire a costruire un futuro migliore da veri protagonisti. Dobbiamo rimandare tutte la manifestazioni d'amore e d'affetto a tempi migliori. So che può sembrare difficile, ma possiamo farcela. Distanti, ma vicini con cuore e mente".