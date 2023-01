Ha quasi 4 secoli, torna a splendere la statua della Madonna. Scoperta nei lavori: la corona del bambino è un dono delle donne di Forlì

Sono terminati i lavori di pulitura della statua della Madonna del Fuoco. In questi giorni vengono smontate le impalcature, giusto in tempo per la festa del patrono. Ecco la statua in marmo di Carrara riportata a nuovo splendore. I lavori di restauro e risanamento conservativo della statua eretta in onore della Madonna del Fuoco in Piazza Duomo hanno visto l'impiego di risorse comunali per 265mila euro.