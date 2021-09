Ritorna la sfida tra i borghi di Terra del Sole, benedizione del palio di Santa Reparata

E' ripartito con la 58esima edizione il Palio di Santa Reparata a Terra del Sole. Torna la sfida tra i due borghi (le contrade) di Terra del Sole che si sfidano in una gara di tiro con la balestra antica. Spettacoli, mercato storico e gare di tiro con la balestra per l'assegnazione del Palio. Il prologo di giovedì sera ha visto la donazione dei ceri per l’Altare di Santa Reparata, Messa in Latino e la benedizione del Palio 2021.