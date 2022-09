"Romagna mia" eseguita da Morgan al pianoforte: piazza Saffi ha celebrato il liscio

La seconda edizione di "Cara Forlì. La Grande Festa del Liscio" ha presentato un ricchissimo programma che ha visto musica, esibizioni di scuole di ballo, una mostra, pubblicazioni dedicate, documentari, video e film, un contest per i giovani, cucina romagnola. Ospite di eccezione per la seconda serata, quella di domenica sera, è stato il musicista Morgan. Anche lui non ha resistito a celebrare il liscio col suo "inno" Romagna Mia.