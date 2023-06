Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e recupero delle opere d'arte presso il Complesso di Via Asiago, dove hanno sede l'Archivio Comunale del Comune di Forlì, il deposito della Biblioteca ed il deposito dei Musei della città, da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forli-Cesena.

