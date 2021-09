In tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di competenza comunale, sono stati installati 840 sanificatori dell’aria per assicurare la permanenza degli studenti in ambienti controllati e con ridotta possibilita di diffusione di virus, batteri e muffe. L'intervento è costato 200mila euro di risorse comunali per coprire 66 plessi scolastici e 500 ambienti tra aule e mense.

