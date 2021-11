Doni per i meno fortunati, tornano le "scatole di Natale": ecco come partecipare

Anche quest’anno la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, dopo la generosa risposta del Natale passato, riproporrà l’esperienza delle Scatole di Natale per i più bisognosi. Lo scorso anno sono state raccolte oltre seimila scatole che sono state poi consegnate non solo alle famiglie seguite dalle Caritas parrocchiali e dall’Emporio della solidarietà, ma anche ai malati del reparto Covid dell’Ospedale Pierantoni e ad altre realtà assistenziali del territorio, il tutto grazie all’impegno di decine di volontari.

S potrà aderire all’iniziativa realizzando una o più scatole. Queste potranno essere riempite con un accessorio di abbigliamento che tenga caldo (guanti, sciarpe, cappelli), un dolce (una stecca di cioccolata, biscotti, un panettone o altro), un oggetto per passare il tempo (libro, rivista, matite, quaderno e gioco), un prodotto per l’igiene (crema, bagnoschiuma e shampoo) e un biglietto gentile. Gli oggetti inseriti dovranno essere nuovi e non deperibili. Dopo aver decorato la scatola, sarà fondamentale non chiuderla, indicando su un angolo se il destinatario è un uomo, una donna o un bambino, indicandone possibilmente la fascia d’età.

Per motivi organizzativi non verranno ritirati oggetti in sacchi o sacchetti; per donare oggetti, giocattoli, libri o vestiti, si può portare tutto al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo (via Lunga 43, 0543.704356). L’iniziativa potrà essere proposta anche alle classi o a gruppi associativi e ci si organizzerà poi con la Caritas diocesana per il ritiro/consegna delle scatole. Le scatole potranno essere consegnate in via dei Mille 28 a Forlì dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19 dal 29 novembre al 10 dicembre, così da avere il tempo per poterle consegnare entro Natale alle famiglie in difficoltà. Per qualsiasi informazione o richiesta, contattare direttamente la Segreteria Caritas allo 0543.30299 oppure via mail a segreteria@caritas-forli.it.