Oltre cento appassionati praticano scherma a Forlì, tra loro Leonardo Cortini atleta di punta della nazionale under 17

Gli atleti del Circolo Schermisto Forlivese competono nelle gare in Europa. Recentemente a Bratislava Leonardo Cortini è arrivato terzo nella Spada Maschile. Il forlivese Cortini, atleta di punta della nazionale Under 17, nella fase ad eliminazione diretta ha superato in ordine lo svizzero Wicht 15-10, l’olandese Stroop 15-9, lo statunitense Jeyoon 15-6, il francese Lesponne-Denis 15-12 e lo statunitense Bezrodnov 15-14. Sconfitto in semifinale per 15-13 contro lo statunitense Loncar, poi vincitore della prova, Cortini ha ottenuto uno splendido 3° posto finale su 316 partecipanti