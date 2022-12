Cgil e Uil in sciopero: "La Finanziaria colpevolizza i poveri e non dà niente ai dipendenti colpiti dall'inflazione"

Cgil e Uil di Forlì e Cesena in adesione al pacchetto di scioperi proclamato a livello nazionale nelle modalità definite regionalmente sono scesi in piazza venerdì mattina in sciopero generale contro la Legge di Bilancio. "Dopo lo sciopero generale sulla finanziaria Draghi a dicembre 2021, ci troviamo nuovamente davanti ad una Legge di Bilancio che non solo non dà risposte alle richieste del sindacato ma che peggiora le condizioni nel lavoro e nella società", protestano i due sindacati.