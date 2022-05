Scivola nel dirupo durante l'escursione, la missione di salvataggio: caricato sull'elicottero col verricello

E' precipitato in un dirupo, riportando lesioni. Pomeriggio di paura per un forlivese di 75 anni, impegnato con la moglie e il figlio in un'escursione verso l'abbazia di Sant'Ellero, che si trova sul colle che domina Galeata. Mentre erano diretti all'abbazia romanica, il 75enne è ruzzolato in un dirupo per diversi metri. L'allarme al 118 è stato dato dalla moglie intorno alle 19. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto con sette operatori, affiancati dal personale del 118 con l'ambulanza e l'auto col medico a bordo e l’elicottero dotato di verricello e con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino giunto da Pavullo nel Frignano. L’elicottero ha operato sbarcando l’equipaggio con il verricello, perché la zona non era atterrabile. Dopo una prima valutazione sanitaria ffatta dall’anestesista, al paziente è stata somministrata è stato trattato con un analgesico per il forte dolore. Recuperato con il verricello è stato poi trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.