Scontro tra un'auto e un camion, botto violento e quattro feriti: l'elimedica atterra sulla Tosco-Romagnola

E' di quattro feriti, tre dei quali trasportati all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola, all'altezza dell'incrocio con via Del Partigiano, a Terra del Sole. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sono venuti a collisione una "Volkswagen T-Cross" ed un mezzo pesante.