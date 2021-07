Scontro tra un'auto ed una moto in via Bertini: centauro ferito, le immagini dei soccorsi

E' al vaglio agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la dinamica di un incidente stradale verificatosi venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Bertini, all'altezza di via Copernico. Per cause in fase d'accertamento, sono venute a collisione una moto ed una "Alfa Romeo 147", con quest'ultima proveniente da via Copernico. La peggio l'ha riportata il centauro, soccorso dai sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.