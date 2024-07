Scontro tra un'auto ed uno scooter in via Ravegnana, ferito un 44enne: i rilievi dell'incidente

Uno scooterista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi nella prima mattinata di giovedì, intorno alle 8, lungo via Ravegnana, all'altezza dell'intersezione con via Eritrea. Da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei Carabinieri, l'uomo stava percorrendo l'arteria in direzione centro, quando, per cause in fase d'accertamento, è stato colpito da una "Renault Clio" che si stava immettendo sulla via principale dall'arteria laterale. A seguito dell'urto il 44enne è rovinato sull'asfalto, riportando un trauma ad una gamba. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra la rotonda dell'Ospedaletto e via Eritrea, con ripercussioni al traffico sulle altre strade del quartiere.