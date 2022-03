Una grande scritta umana fatta di soli bambini: è la loro richiesta per la pace in Ucraina

Anche il mondo scolastico non si sottrae dall'analisi del conflitto iniziato in Ucraina dopo l'aggressione russa voluta da Putin

Anche il mondo scolastico non si sottrae dall'analisi del conflitto iniziato in Ucraina dopo l'aggressione russa voluta da Putin. L'evento finale del lavoro in classe dei bambini della scuola elementare "Pio Squadrani" dell'istituto comprensivo 5 "Tina Gori" di Forlì è stata una grande scritta umana, nel parcheggio del palazzetto dello sport dei Romiti, formata dai piccoli alunni. Ha collaborato all'iniziativa il comitato di quartiere dei Romiti, presente anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.