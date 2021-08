Mahmood, Diodato e Irene Grandi: il palco di Imaginaction pieno di grande musica fino a mezzanotte

La seconda serata di Imaginaction in piazza Saffi ha visto sul palco per oltre un'ora il vincitore del festival di Sanremo 2019 Mahmood, tra videoclip, intervista e tante storie della sua difficile strada per l'affermazione musicale. Non sono mancati dei brani cantati assieme alla sua band. Poi è toccato a Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, anche lui impegnato in un'intervista intima intervallata con tanti brani alla chitarra. E poi Irene Grandi che ha ricordato dal palco le sue precedenti visite a Forlì, in particolare per incontrare il produttore Michele Centonze.