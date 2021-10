Sedicicorto, la premiazione di Qingwen Chen. Il festival che porta la cultura cinematografica nelle scuole forlivesi

NO+D2 è la sezione che ogni anno Sedicicorto Forlì International Film Festival dedica agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori del territorio. Una selezione di cortometraggi della durata non superiore ai 2 minuti e 59 secondi. Molte le tematiche trattate, tra cui quelle legate agli aspetti ambientali, ma anche le emozioni trasmesse da fatti che hanno segnato la storia dell'umanità, come l'epidemia da covid. ForlìToday, partner dell'evento, ha ospitato le premiazioni delle tre migliori recensioni. Un premio va a Qingwen Chen del Liceo Artistico.

Questa la sua recensione di "I'm too big for my home"

Un cortometraggio pubblicato nel 2021 dall' autrice francese Mina Perrichon. Una creatura indefinita vive in un caminetto, ma diventa sempre più grande e ne esce alla ricerca di più spazio.Il contrasto fra le tavole architettoniche e la creatura misteriosa che dimena crea un’atmosfera sinistra, sostenuta dalla musica di fondo, ritmica e squillante. L'utilizzo del triangolo suggerisce invece la tranquillità di quando leggono testi buddisti. Il tema è la crescita, e il suo destino è nella natura.

Qingwen Chen Liceo Artistico e Musicale Canova Forlì 2B