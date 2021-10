Sedicicorto nelle scuole, le premiazioni: una finestra sulla guerra in Siria recensita da Sofia

NO+D2 è la sezione che ogni anno Sedicicorto Forlì International Film Festival dedica agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori del territorio. Una selezione di cortometraggi della durata non superiore ai 2 minuti e 59 secondi. Molte le tematiche trattate, tra cui quelle legate agli aspetti ambientali, ma anche le emozioni trasmesse da fatti che hanno segnato la storia dell'umanità, come l'epidemia da covid. ForlìToday, partner dell'evento, ha ospitato le premiazioni delle tre migliori recensioni. Un premio va a Sofia Cicero del Liceo Classico.

Questa la sua recensione di "Room with view"

Risate allegre che sfumano in urla terrorizzate, cinguettii improvvisamente sovrastati dal rumore di botti, spari, esplosioni.Per un momento, si viene catapultati in un altro mondo, una dimensione completamente diversa da quella a cui siamo abituati: ci troviamo immersi nella vita di ogni giorno di coloro che vivono in Siria. Questo cortometraggio fa venire voglia di strapparsi le cuffie, abbassare il volume, premere il tasto "pausa". Lo stomaco si attorciglia, e gli occhi si chiudono di scatto, un riflesso spontaneo a un pericolo in realtà inesistente per noi fortunati. La realtà che ci mostra è così intensa, così carica di tensione, da non volerla mai più rivivere. Da non voler mai più riguardare quei semplici tre minuti di video. E sono grata di poter scegliere. Perché io posso premere stop, ma loro no.

Sofia Cicero-Liceo Classico G. B. Morgagni, 4^A Linguistico