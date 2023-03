La Segavecchia in un'altra prospettiva come non l'avete mai vista: gioco di luci e divertimento

Con la Segavecchia Forlimpopoli è tornata a festa con un fitto programma, ideato appositamente per soddisfare i gusti di tutti: eventi culturali e sportivi, mostre, musica, sfilate, giochi, prelibatezze culinarie e tanto tanto altro. Suoni, luci, colori, attireranno centinaia e centinaia di adulti, ragazzi e bambini che si riverseranno nelle vie e nelle accoglienti piazze di Forlimpopoli. E' il trionfo dela genuina allegria di una comunità che desidera tornare a essere fedele alle proprie radici. E non si tratta solo di una grande festa di giostre, musica e divertimento, ma anche di un mezzo prezioso e insostituibile per trasmettere alle nuove generazioni le antiche tradizioni e i valori dell’incontro e della socialità.

La Segavecchia è patrimonio di tutta la collettività forlimpopolese. A darle vita sono l’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, tutti gli abitanti della città insieme alla pubblica amministrazione, ai dipendenti comunali, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, alle associazioni, ai gruppi e a tutti coloro che, con il loro sostegno, contribuiscono alla realizzazione, allo svolgimento e alla buona riuscita di una delle manifestazioni più attese e amate della Romagna. Il programma completo degli eventi sul sito www.segavecchia.it.