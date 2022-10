Alla scoperta del mondo dell'auto elettrica, "ecco perchè conviene averla". Ma in centro le colonnine sono vecchie o non funzionanti

Il futuro è già presente. Ma non mancano i problemi infrastrutturali. Daniele Sperti, 27enne forlivese e membro di Tesla Owners Italia, associazione che riunisce tutti i possessori di Tesla del Paese ci introduce al mondo dei "teslari" e della mobilità sostenibile, spiega i vantaggi nel possedere un'auto elettrica. "C'è l'esonero del bollo, anche se è una supercar come la Tesla, poi lo sconto sull'assicurazione, il permesso di circolare nella Ztl a Forlì e altre agevolazioni", racconta. I problemi arrivano dalle infrastrutture: le colonnine elettriche installate in centro storico sono ormai obsolete e non idonee a caricare la nuova generazione di vetture. Nel frattempo sono in arrivo 36 nuove postazioni di ricarica per automobili per un totale di 72 colonnine, che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti.