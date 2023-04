Il Comune intende spostare la Collezione Verzocchi in un museo a sé dedicato, a Palazzo Albertini (in via di restauro), per portare turisti in piazza Saffi, che attualmente troppo spesso si fermano solo al San Domenico. Contro questa ipotesi è partita una raccolta di firme promossa dall'ex sindaco Roberto Balzani, e che vede ora anche il sostegno del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Che però difende la figura di Camillo Langone alla presidenza del neonato Premio Verzocchi. Sgarbi interviene spesso ed è attento ai temi culturali della Romagna, anche grazie all'interessamento del suo "braccio destro" forlivese Sauro Moretti.