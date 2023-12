Sgarbi in Seminario: "Alluvione più grave di quello che si è capito in tv, porto questa mostra a Roma"

Ospite di eccezione alla mostra "Sommersi salvati", allestita nei locali alluvionati della biblioteca allagata del Seminario in via Lunga 47. Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, chiamato a Forlì da Sauro Turroni, ex parlamentare dei Verdi, ha visitato l'esposizione che racconta l'azione violenta delle acque e del fango sulla biblioteca antica della Diocesi, tramite le potenti immagini di Silvia Camporesi e il drammatico filmato di Mara Moschini e Marco Cortesi, il tutto allestito nel seminterrato che reca ancora i segni dell'alluvione dello scorso maggio.

