Si presenta mister Miramari: "Forlì è una piazza meravigliosa. C'è voglia di fare una grande stagione"

Presentazione ufficiale per il nuovo allenatore del Forlì, Alessandro Miramari, bolognese classe 1970 ex tecnico della rivelazione Corticella. Proprio nella formazione bolognese Miramari ha maturato la sua lunga esperienza consolidando la formazione biancoazzurra nel panorama calcistico di serie D mentre in precedenza aveva guidato l'under 15 del Bologna Calcio a 5 vincendo il campionato italiano.