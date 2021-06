Si ritenta la mostra internazionale delle foto al San Domenico: le nuove date di "Essere Umane"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la pausa forzata delle attività espositive, viene presentata la mostra fotografica "Essere Umane" che avrebbe dovuto essere inaugurata nel novembre scorso e che inaugurerà il prossimo settembre in un percorso arricchito da ulteriori artiste. "Essere Umane" vede in mostra scatti delle fotografe Berenice Abbott, Claudia Andujar, Diane Arbus, Eve Arnold, Letizia Battaglia, Margaret Bourke-White, Silvia Camporesi, Cao Fei, Lisetta Carmi, Carla Cerati, Cristina de Middel, Gisèle Freund, Shadi Ghadirian, Jitka Hanzlova, Nanna Heitmann, Graciela Iturbide, Dorothea Lange, Annie Leibovitz, Paola Mattioli, Susan Meiselas, Lee Miller, Lisette Model, Tina Modotti, Inge Morath, Zanele Muholi, Ruth Orkin Shobha, Dayanita Singh, Gerda Taro e Newsha Tavakolian. E' a cura di Walter Guadagnini, in collaborazione con Monica Fantini e Fabio Lazzari. L'evento si tiene ai musei di San Domenico a Forlì dal 18 settembre 2021 al 30 gennaio 2022.

