"Siamo alla vigilia della nascita del Policlinico della Romagna, si mobilita la ricerca scientifica"

Il matrimonio con l'Ausl Romagna è sempre più avanzato. Nei prossimi due mesi, infatti, sarà siglato l'accordo con l'Ausl Romagna per concretizzare “quello che ho definito il policlinico della Romagna – spiega il rettore Francesco Ubertini -, che è più corretto definire Azienda sanitaria territoriale universitaria”. Poco cambia, in quanto, sempre Ubertini spiega che l'Università per i suoi corsi di Medicina siglerà un patto identico a quello che a Bologna già lega l'Alma Mater al policlinico Sant'Orsola e all'Istituto Ortopedico Rizzoli.