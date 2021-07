Sindacati di polizia in protesta: "Troppi tagli in passato, gli organici non sono sufficienti"

I sindacati di polizia (Siulp, Sap, Siap, Fsp, Usip e Silp), sostenuti da Cgil, Cisl e Uil, hanno manifestato martedì mattina davanti alla Prefettura per esprimere "profonda preoccupazione per i ridotti organici della Polizia di Stato a Forlì e Cesena, frutto anche del blocco del turn over degli anni passati, del tutto inadeguati e che rischiano di portare alla paralisi della sicurezza con conseguenti gravi ripercussioni sulla collettività".

