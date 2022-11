Sindacati, l'Usb sciopera contro il governo Meloni: "Salari e sicurezza sul lavoro sono una priorità"

L’Unione sindacale di base ha indetto per il 2 dicembre uno sciopero generale, mentre il giorno successivo, il 3 dicembre il sindacato parteciperà alla grande manifestazione nazionale promossa da Usb a Roma. "Non c’è più tempo e mobilitarsi è un dovere. Il Governo deve dare risposte sui temi sociali, sul miglioramento della condizione di vita delle persone, sulla difesa dei posti di lavoro attraverso politiche industriali degne di questo nome", evidenziano.

"È necessaria una mobilitazione straordinaria, ma non per metterci l’elmetto e partire al fronte - esordiscono -. È sotto gli occhi di tutti come il nostro potere d’acquisto abbia raggiunto un picco negativo drammatico. I costi aumentano, l’inflazione è alle stelle. I Contratti Collettivi Nazionali sono stati svuotati del loro ruolo di recupero inflattivo attraverso un modello contrattuale perdente che va rivisto da zero".



I sindacati chiedono "con forza l’intervento pubblico nei settori strategici ed un nuovo ruolo rafforzato dello stato nell’economia. Sono decine le crisi e le ristrutturazioni aperte da aziende nei settori industriali strategici come la siderurgia o l’automotive. Sono migliaia i posti di lavoro messi a rischio dall’assenza di politiche industriali efficaci ed in grado di gestire la transizione ecologica ed energetica del paese".

Viene chiesto inoltre il reato di omicidio sul lavoro: "L’unica guerra che dobbiamo combattere è quella che oggi continua a produrre nel nostro paese migliaia di vittime ogni anno. Le chiamano “morti bianche” ma sono omicidi. Per combatterli davvero vanno rotti gli indugi e bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro".

Infine viene ricordato come "in molti paesi ormai la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario è un fatto. Una realtà. Ridurre la disoccupazione e l’utilizzo di ammortizzatori sociali, in un quadro dove la produttività tanto cara ai padroni aumenta al pari della qualità della vita e delle condizioni di lavoro".