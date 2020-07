"Romagna Toscana, Terra di racconti": ecco il primo sistema turistico tra la via Emilia e l'Appennino

"Romagna Toscana, Terra di racconti". Presentato a Castrocaro Terme e Terra del Sole il primo sistema turistico interregionale nato sulle basi di un protocollo d'intesa ripetuto negli anni tra Regione Emilia Romagna e Regione Toscana. Il presidente dell'associazione "Romagna Toscana" è Liviana Zanetti, che evidenzia come sia "il primo sistema turistico tra via Emilia ed Appennino". "Non c'è un modello da copiare ed abbiamo altre peculiarità nelle quali devono credere i dodici comuni della Romagna e tre della Toscana", evidenzia. L'obiettivo "è inserire nel territorio della Romagna Toscana la voce turismo".